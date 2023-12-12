Haberler Galatasaray Kopenhag 1-0 Galatasaray (GENİŞ ÖZET) Şampiyonlar Ligi maçı

Kopenhag 1-0 Galatasaray (GENİŞ ÖZET) Şampiyonlar Ligi maçı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun en kritik maçında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çaldı. Karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne havlu attı. Grubu 3. bitiren Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte Kopenhag - Galatasaray maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 00:53 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:08
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kopenhag 1-0 Galatasaray (GENİŞ ÖZET) Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Devler Ligi defterini kapattı. Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lukas Lerager kaydetti.

Grubu 3. sırada bitiren Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

A Grubu'nda Bayern Münih ve Kopenhag son 16 turuna adını yazdırırken, son sırada bitiren Manchester United ise Avrupa'ya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Ceza sahası yayında topla buluşan Elyounoussi, sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ankersen'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey ortasını yaptı. Icardi'nin kafayla indirdiği topa Zaha'nın penaltı noktasının hemen gerisinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

58'inci dakikada Kopenhag öne geçti. Gonçalves'in pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Achouri'nin yerden altıpas üzerine çevirdiği topta Lerager'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73'üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisindeki Icardi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun topuğuyla altıpasın gerisine bıraktığı topa hareketlenen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84'üncü dakikada Ziyech'in sağ kanattan yaptığı ortada Bakambu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grabara'da kaldı.

90'ıncı dakikada Lerager, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına basmasının ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2'nci dakikada Hakim Ziyech'in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grabara son anda kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kopenhag sahadan 1-0 galip ayrıldı.

DİĞER
Evde Tek Başına’nın minik yıldızı şimdilerde 40 yaşını aştı! Son halini görenlerin ağzı açık kalıyor…
Özgür Özel'den Tunç Soyer'e çizik: İzmir'de memnuniyeti düşükse aday olamaz
G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu
İşte F.Bahçe'nin Cornet'e ödeyeceği rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Avrupa Ligi'nde! İşte muhtemel rakipler
Kopenhag Galatasaray maçı CANLI
Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir?
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter ile Real Sociedad yenişemedi! Inter ile Real Sociedad yenişemedi! 01:13
Real Madrid gruptan namağlup çıktı! Real Madrid gruptan namağlup çıktı! 01:04
İşte UEFA ülke puanında son durum! İşte UEFA ülke puanında son durum! 01:04
Benfica son dakikada Avrupa Ligi bileti aldı Benfica son dakikada Avrupa Ligi bileti aldı 01:03
M. United Avrupa kupalarına veda etti! M. United Avrupa kupalarına veda etti! 00:55
G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı! G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı! 00:52
Daha Eski
Fenerbahçe Alagöz ASVEL'e kaybetti! Fenerbahçe Alagöz ASVEL'e kaybetti! 00:37
Lens, Avrupa Ligi'ne Sevilla evine! Lens, Avrupa Ligi'ne Sevilla evine! 22:43
Arsenal ve PSV berabelrlikle turladı! Arsenal ve PSV berabelrlikle turladı! 22:43
Kopenhag Galatasaray maçı CANLI Kopenhag Galatasaray maçı CANLI 22:25
M. United - B. Münih | CANLI M. United - B. Münih | CANLI 22:13
G.Saray'ın Kopenhag maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Kopenhag maçı 11'i belli oldu! 20:55