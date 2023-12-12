Kopenhag 1-0 Galatasaray (GENİŞ ÖZET) Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Devler Ligi defterini kapattı. Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lukas Lerager kaydetti.

Grubu 3. sırada bitiren Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

A Grubu'nda Bayern Münih ve Kopenhag son 16 turuna adını yazdırırken, son sırada bitiren Manchester United ise Avrupa'ya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Ceza sahası yayında topla buluşan Elyounoussi, sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ankersen'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey ortasını yaptı. Icardi'nin kafayla indirdiği topa Zaha'nın penaltı noktasının hemen gerisinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

58'inci dakikada Kopenhag öne geçti. Gonçalves'in pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Achouri'nin yerden altıpas üzerine çevirdiği topta Lerager'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73'üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisindeki Icardi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun topuğuyla altıpasın gerisine bıraktığı topa hareketlenen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84'üncü dakikada Ziyech'in sağ kanattan yaptığı ortada Bakambu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grabara'da kaldı.

90'ıncı dakikada Lerager, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına basmasının ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2'nci dakikada Hakim Ziyech'in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grabara son anda kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kopenhag sahadan 1-0 galip ayrıldı.