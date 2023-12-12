BAYERN MÜNİH GALATASARAY CANLI İZLE | Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kritik müsabakalardan birine çıkacak. Şampiyonlar Ligi A grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ülke puanı ve Galatasaray adına büyük önem taşıyor. Galatasaray ya tamam ya devam diyecek. Aslan, kazanması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. 12 Aralık günü TSİ 23:00'te oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, Galatasaray kadrosu, muhtemel 11'ler, Galatasaray sakatlar, Kopenhag sakatlar ve cezalılar, maçın hakemi gibi birçok detay merak ediliyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KOPENHAG GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kaan Ayhan, Zaha, Ziyech, Kerem, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Gonçalves, Falk, Lerager, Bardghji, Elyounoussi, Cornelius

KOPENHAG'DA STOPER KRİZİ

Öte yandan Kopenhag cephesinden Denis Vavro'nun sakatlığına dair açıklama geldi. Oyuncunun sakatlığının ciddiyeti hakkında henüz bir şey söyleyemeyeceklerini bildiren Danimarka temsilcisi, Vavro'da kırık olmadığını aktardı. Denis Vavro'nun Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY 12,4 MİLYON EURO DEĞERİNDE ZAFER PEŞİNDE

Galatasaray'ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon avroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira. Bu bağlamda Galatasaray Danimarka'dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64'üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

AN İTİBARIYLA TOPLAM KAZANÇ 31,2 MİLYON AVRO

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon avro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu. Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı. Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon avro alacak. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.

SANCHEZ VE ZIYECH'İN SAKATLIKLARI GEÇTİ

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.

KOPENHAG FORMSUZ

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇINI DANIELE ORSATO YÖNETECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında oynanacak Kopenhag - Galatasaray müsabakasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsatonu'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, 4.hakem ise Michael Fabbri görev yapacak. VAR koltuğunda yine İtalyan hakemlerden Massimiliano Irrati ve AVAR'da Paolo Valeri oturacak.

DANIEL ORSATO'NUN YÖNETTİĞİ KRİTİK TÜRK TAKIMI MAÇLARI

17/03/22 Galatasaray 1-2 Barcelona

05/08/20 Kopenhag 3-0 Başakşehir

22/10/19 Galatasaray 0-1 Real Madrid

20/08/15 Atromitos 0-1 Fenerbahçe

18/08/11 Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

OKAN BURUK YENİDEN TARİH YAZMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışacak. Futbol kariyerinde sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan final maçına da ilk 11'de başlamıştı. Buruk, müsabakanın 83. dakikasında yerini Hakan Ünsal'a bırakmıştı. Okan Buruk, Galatasaray'da futbolcu olarak tarihi bir zafer yaşadığı Parken Stadı'nda teknik direktör olarak büyük bir başarı kazanmak için takımını idare edecek.

KOPENHAG DEPLASMANINA GİDEN KADRO BELLİ OLDU!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

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