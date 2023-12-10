Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'da oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in son durumu merak konusu olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 16:57
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Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu son maçında Kopenhag ile tarihi bir maça çıkacak.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

5 puanı bulunan sarı-kırmızılılara gruptan çıkmak için galibiyet gerekiyor.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Cimbom, Danimarka'ya moralli gidecek.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Aslan, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını konuşturuyor.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

OKAN BURUK REKORLARA DOYMUYOR!
Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk sezonunda 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, bu sezon çıtayı yükseltti.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, puan ortalamasını 2.66'ya çıkardı.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takımın başında 51 lig maçında 41 galibiyet gören başarılı teknik adam, istatistiklerde zirveye abone oldu.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Galatasaray'ın Kopenhag karşısında alacağı sonuç, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Mutlak galibiyet peşindeki sarı-kırmızılılar, çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

DAVINSON VE ZIYECH MÜJDESİ!
Galatasaray'a Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez ve Ziyech'ten müjdeli haber geldi.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Sakatlığını atlatan iki yıldız da takımla antrenmana çıktı.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Tarih yazmak isteyen Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

SACHA BOEY

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

DAVINSON SANCHEZ

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

ANGELINO

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

KEREM

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

ZAHA

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

ZIYECH

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