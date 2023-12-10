Haberler Galatasaray Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Heyecanlı karşılaşmayı takip etmek isteyenler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 17:40 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 18:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KOPENHAG'DA STOPER KRİZİ

Öte yandan Kopenhag cephesinden Denis Vavro'nun sakatlığına dair açıklama geldi. Oyuncunun sakatlığının ciddiyeti hakkında henüz bir şey söyleyemeyeceklerini bildiren Danimarka temsilcisi, Vavro'da kırık olmadığını aktardı. Denis Vavro'nun Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY 12,4 MİLYON EURO DEĞERİNDE ZAFER PEŞİNDE

Galatasaray'ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon avroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira. Bu bağlamda Galatasaray Danimarka'dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64'üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

AN İTİBARIYLA TOPLAM KAZANÇ 31,2 MİLYON AVRO

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon avro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu. Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı. Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon avro alacak. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de o oyuncunun bileti kesildi! Yerine dünya yıldızı golcü geliyor...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
Başakşehir evinde kazandı!
G.Saray'a çilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan Davinson kararı! İşte Kopenhag maçı 11'i
G.Saray'a çilek geliyor!
ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı
MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücret TOPLANTISI ne zaman 2024? YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman belli olur?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski'ye 3 talip birden! Szymanski'ye 3 talip birden! 17:03
Buruk'tan Davinson kararı! İşte Kopenhag maçı 11'i Buruk'tan Davinson kararı! İşte Kopenhag maçı 11'i 16:57
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:53
Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? 16:48
Kartal'ın Lugano mesaisi başladı! Kartal'ın Lugano mesaisi başladı! 16:27
F.Bahçe Trabzonspor'u tek golle geçti! F.Bahçe Trabzonspor'u tek golle geçti! 16:26
Daha Eski
G.Saray deplasmanda kazandı G.Saray deplasmanda kazandı 16:25
G.Saray'da sıcak gelişme! Sanchez ve Ziyech... G.Saray'da sıcak gelişme! Sanchez ve Ziyech... 16:14
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:03
Başakşehir - Hatayspor | CANLI Başakşehir - Hatayspor | CANLI 15:57
Sanchez'den transfer itirafı! "Radamel Falcao..." Sanchez'den transfer itirafı! "Radamel Falcao..." 15:48
Çorum FK'dan farklı galibiyet! Çorum FK'dan farklı galibiyet! 15:47