Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine transfer planlayan Galatasaray, Matias Vecino için geri sayıma geçti. Yaz transfer döneminde de listeye giren Uruguaylı yıldıza bu kez parçalı formayı giydirmek isteyen sarı-kırmızılılar, girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray'ın gözdesi konumundaki 32 yaşındaki oyuncu hakkında Lazio'dan flaş bir karar çıktı. İtalyan ekibinde teknik direktör Maurizo Sarri, sarı-kırmızılıları sevindirecek bir hamlede bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:29 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:36
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da Matias Vecino heyecanı yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisine öncelik verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Ndombele ve Kerem Demirbay'ın performanslarından memnun kalmayan teknik heyet, yönetimden takviye talebinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Ndombele'nin 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan sarı-kırmızılılar, ocak ayında Tottenham ile masaya oturmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

İngiliz ekibiyle yapılacak olan görüşmede, kiralık sözleşmenin iptali için temaslarda bulunulacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Ndombele'den zarar etmek istemeyen Tottenham'ın oynayabileceği başka bir takıma kiralaması gündemde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Beklenen performansı gösteremeyen bir diğer isim Kerem Demirbay oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Leverkusen'den kadroya katılan 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği grafikle teknik heyetin gözüne giremedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Kadroda düşünülmeyen Kerem Demirbay'a Almanya Bundesliga'dan talipler var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Union Berlin ve Werder Bremen'in oyuncuyu transfer etmek istediği ve devre arasında menajeriyle temasa geçeceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Sezon başında transfer edilen Kerem Demirbay, 15 karşılaşmada sadece 1 asist üretebildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Galatasaray'ın da ayrılığa onay verdiği deneyimli oyuncunun ocak ayında Almanya'ya dönmesi sürpriz olmayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

LİSTEDEKİ İLK İSİM VECINO!
Orta saha arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın listesindeki ilk isim Lazio forması giyen Matias Vecino olarak belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen yıldız futbolcu için ocak ayında yeniden devreye girilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle kadrosunda görmek istediği Vecino'da ısrarcı olan yönetim şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Galatasaray'ın kadrosunda görmek istediği Matias Vecino hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Vecino için ayrılık çanları çalıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

KADROYA ALINMADI!
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Matias Vecino'yu İtalya Kupası'nda oynanan Genoa maçı kadrosuna almadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

SARRI BİLETİNİ KESTİ!
İtalyan basınında yer alan haberlerde; 32 yaşındaki oyuncunun antrenmanda gösterdiği 'disiplinsizlik' nedeniyle kadroya giremediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Yaşanan bu gelişme sonrası Vecino'nun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali daha da arttı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

İstediği süreleri alamayan deneyimli orta saha, kadro dışı kararı sonrası ayrılığa sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Galatasaray ile görüşmeye hazır olan Matias Vecino, teklif bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Ocak ayında transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, teklif hazırlığında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Vecino'yu uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

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