TRANSFER HABERİ: Galatasaray Matias Vecino müjdesi! Lazio'dan flaş karar

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine transfer planlayan Galatasaray, Matias Vecino için geri sayıma geçti. Yaz transfer döneminde de listeye giren Uruguaylı yıldıza bu kez parçalı formayı giydirmek isteyen sarı-kırmızılılar, girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray'ın gözdesi konumundaki 32 yaşındaki oyuncu hakkında Lazio'dan flaş bir karar çıktı. İtalyan ekibinde teknik direktör Maurizo Sarri, sarı-kırmızılıları sevindirecek bir hamlede bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:29Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.