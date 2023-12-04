TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Galatasaray'ı ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor.
Galatasaray'ı ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor.
Sarı-kırmızılılarda taşlar bir kez daha yerinden oynayabilir.
Yaz transfer döneminde Aston Villa'ya 5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında gönderilen İtalyan oyuncunun kontratına şarta bağlı olarak 22,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da eklenmişti.
Detayları tam olarak açıklanmayan sözleşmede, kiralama opsiyonu altında 1,375 milyon Euro bonus ile satın alma opsiyonu için 15,5 milyon Euro'luk da bonus maddeleri konmuştu.
Galatasaray, Zaniolo'nun başka bir kulübe transfer olması durumunda yüzde 10 kar payı alma konusunda da Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.
BAHİS HABERLERİ KÖTÜ ETKİLEDİ
İtalya A Milli Takımı kampında bulunduğu sırada polis tarafından "Yasa dışı bahis" oynadığı yönünde iddialar yüzünden ifadesi alınan Zaniolo, bir türlü beklentileri veremedi.
İngiliz temsilcisinde 16 maça çıkan Zaniolo henüz hiçbir maçta skora katkı veremedi.
Aston Villa kulübünün, 24 yaşındaki kanat oyuncusundan memnun olmadığı ve devre arasında oyuncuyu tekrar Galatasaray'a yollamak istediği öğrenildi.
Tarafların ocak ayında bir araya gelmesi beklenirken, Galatasaray'da da flaş bir gelişme yaşandı.
TETE KRİZİ PATLAK VERDİ
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'a sezon başında bonservis ücreti ödenmeden 4+1 yıllığına katılan Tete'nin performansı da beğenilmedi.
3,1 milyon Euro imza ücreti alan ve 2,8 milyon Euro senelik net ücretle takımın en çok maaş alan oyuncularından olan Brezilyalı futbolcu da sınıfı geçemedi. Brezilyalı futbolcu, 18 maça çıkarken sadece 1 gol, 2 asist yapabildi.
Uzun bir aranın ardından Pendikspor maçına 11'de başlayan Tete, ilk yarıda girdiği pozisyonda Kerem ve Icardi'ye pas vermek yerine şut çekince taraftarı çıldırtmıştı.
Sezon boyunca defalarca benzer pozisyonlara giren ve genellikle hatalı tercihler yapan Tete'nin devre arasında kiralanacağı iddia edildi.
Brezilyalı yıldızın ocak ayında başka bir takıma gideceği ve Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesinin sürpriz olmayacağı öğrenildi.