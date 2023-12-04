Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Aston Villa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'yu sarı-kırmızılılara geri göndereceği öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız isimle de yollarını ayırıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 15:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Galatasaray'ı ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Sarı-kırmızılılarda taşlar bir kez daha yerinden oynayabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Yaz transfer döneminde Aston Villa'ya 5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında gönderilen İtalyan oyuncunun kontratına şarta bağlı olarak 22,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da eklenmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Detayları tam olarak açıklanmayan sözleşmede, kiralama opsiyonu altında 1,375 milyon Euro bonus ile satın alma opsiyonu için 15,5 milyon Euro'luk da bonus maddeleri konmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Galatasaray, Zaniolo'nun başka bir kulübe transfer olması durumunda yüzde 10 kar payı alma konusunda da Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

BAHİS HABERLERİ KÖTÜ ETKİLEDİ

İtalya A Milli Takımı kampında bulunduğu sırada polis tarafından "Yasa dışı bahis" oynadığı yönünde iddialar yüzünden ifadesi alınan Zaniolo, bir türlü beklentileri veremedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

İngiliz temsilcisinde 16 maça çıkan Zaniolo henüz hiçbir maçta skora katkı veremedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Aston Villa kulübünün, 24 yaşındaki kanat oyuncusundan memnun olmadığı ve devre arasında oyuncuyu tekrar Galatasaray'a yollamak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Tarafların ocak ayında bir araya gelmesi beklenirken, Galatasaray'da da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

TETE KRİZİ PATLAK VERDİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'a sezon başında bonservis ücreti ödenmeden 4+1 yıllığına katılan Tete'nin performansı da beğenilmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

3,1 milyon Euro imza ücreti alan ve 2,8 milyon Euro senelik net ücretle takımın en çok maaş alan oyuncularından olan Brezilyalı futbolcu da sınıfı geçemedi. Brezilyalı futbolcu, 18 maça çıkarken sadece 1 gol, 2 asist yapabildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor

Uzun bir aranın ardından Pendikspor maçına 11'de başlayan Tete, ilk yarıda girdiği pozisyonda Kerem ve Icardi'ye pas vermek yerine şut çekince taraftarı çıldırtmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk'tan flaş Barış Alper Yılmaz kararı!
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni yöneticilerinden umut dolu mesajlar Beşiktaş'ın yeni yöneticilerinden umut dolu mesajlar 14:48
Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i namağlup! Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i namağlup! 14:42
Kupada 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı! Kupada 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı! 14:34
Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı 14:26
Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor 14:13
Milli yüzücü Berra Nur Yılmaz'dan büyük başarı! Milli yüzücü Berra Nur Yılmaz'dan büyük başarı! 13:53
Daha Eski
Kenan Sofuoğlu'nun şampiyonluk beklentisi! Kenan Sofuoğlu'nun şampiyonluk beklentisi! 12:14
Batshuayi veda ediyor! İşte yeni takımı Batshuayi veda ediyor! İşte yeni takımı 12:16
Kanarya'dan beklenmedik hamle! Sürpriz isim Kanarya'dan beklenmedik hamle! Sürpriz isim 12:16
F.Bahçe - Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe - Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı 12:20
Avcı'lı Trabzonspor 5 maç sonra kaybetti Avcı'lı Trabzonspor 5 maç sonra kaybetti 12:24
Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... 12:24