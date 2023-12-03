Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 07:49
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Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - BİLİNÇALTINDA BÜYÜK TAKIM VAR!

Hafta içi Manchester karşısında önemli bir dönüşü başaran Galatasaray, az kalsın dün psikolojik olarak bunun bedelini ödüyordu.

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

Çok ciddi Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dönüşlerde konsantrasyon ve motivasyon kaybı yaşanabiliyor. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbolun mazereti yok.

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

Galatasaray attığı goller dışında da hiç iyi değildi. İlk yarıda solda Kazımcan ile kanadı hiç kullanamadı. Sağda Tete etkili olamadı. Önemli hücum silahları olan Galatasaray'ın, ilk 45 dakikada ofansif olarak hiçbir şey yapamaması çok garip.

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

İkinci yarıda yapılan Mertens, Barış Alper değişiklikleri biraz hareket getirdi. Sonradan da oyuna giren Bakambu, kilidi açtı. Daha sonra ise Ziyech bitirdi. Galatasaray, oynamadan 3 puanı alıverdi.

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

Pendikspor maç boyu çok akıllı oynadı, iyi kapandılar, kanatları iyi kontrol ettiler ve çok çabuk kontraya çıkmayı başardılar. Ama kalite farkı sonucu getirdi.

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

Hakem Volkan Bayarslan iyi çocuk, hoş çocuk, fena da hakem değil. Ama ilk yarı Pendikspor'un şutunda Nelsson ceza alanı hemen dışında elle kesiyor, Volkan göremiyor.

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

Yine aynı yarıda Kazımcan'ın ceza alanı yan çizgisinin hemen dışında Pendikli oyuncuya yaptığı açık faul görmezden geliniyor.

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

Bu şu demek, "Adilim, tarafsızım ama bilinçaltımda büyük takımdan yanayım."

Ahmet Çakar'dan Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı yorumu!

İkinci yarıda ise havadaki topa Pendiksporlu oyuncuyla Bakambu'nun müdahalesi var. Her ne kadar Bakambu'nun rakibe teması olsa da ben böyle bir penaltının verilmesine karşıyım.

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