Galatasaraylı Kazımcan Karataş: Daha devamı gelecek

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Galatasaray taraftarı önünde Corendon Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kazımcan Karataş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAZIMCAN KARATAŞ'IN AÇIKLAMALARI:

"DAHA DEVAMI GELECEK"

"3 puanı aldığımız için mutluyuz. Milli arayı iyi şekilde değerlendirdik. Yoğun bir fikstüre giriyoruz, burada 3 puanı almak mutluluktu. Daha devamı gelecek. Biz Galatasaray'ız, 3 puanların talibi ve sahibiyiz. Gereken şeyler bunlar"