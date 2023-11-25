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Galatasaraylı Kazımcan Karataş: Daha devamı gelecek

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 21:35
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Galatasaraylı Kazımcan Karataş: Daha devamı gelecek

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Galatasaray taraftarı önünde Corendon Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kazımcan Karataş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAZIMCAN KARATAŞ'IN AÇIKLAMALARI:

"DAHA DEVAMI GELECEK"

"3 puanı aldığımız için mutluyuz. Milli arayı iyi şekilde değerlendirdik. Yoğun bir fikstüre giriyoruz, burada 3 puanı almak mutluluktu. Daha devamı gelecek. Biz Galatasaray'ız, 3 puanların talibi ve sahibiyiz. Gereken şeyler bunlar"

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