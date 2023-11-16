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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol 75-87 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 87-75 yendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 16:26
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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol 75-87 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 87-75 yendi.

Salon: Antalya

Hakemler: Murat Ciner, Ali Osman Kanık, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 19, Sheppard 9, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 11, Henderson 22, Günesh Denise Karaoğlan 5, Gonca Karataş 2, Arzu Asiye Özdemir, Helin Boybeyi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 19, Smith 21, Abdelkader 24, Meltem Yıldızhan 10, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 2, Harrigan 7

1. Periyot: 23-19

Devre: 43-43

3. Periyot: 59-64

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