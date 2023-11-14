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100. yıl çoşkusu
Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir kutlama gecesi düzenledi. yapıldı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda davetli katıldı. Özbek toplantıda, "Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, eşsiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübü, Cumhuriyet'in yüzüdür" dedi.
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