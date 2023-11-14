Haberler Galatasaray 100. yıl çoşkusu

100. yıl çoşkusu

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir kutlama gecesi düzenledi. yapıldı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda davetli katıldı. Özbek toplantıda, "Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, eşsiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübü, Cumhuriyet'in yüzüdür" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 06:50
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100. yıl çoşkusu
Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir kutlama gecesi düzenledi. yapıldı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda davetli katıldı. Özbek toplantıda, "Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, eşsiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübü, Cumhuriyet'in yüzüdür" dedi.
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