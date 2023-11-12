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Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Hatayspor deplasmanında yaralı dönen Cimbom'da Angelino krizi devam ediyor. Şuana kadar 17 resmi maçta görev alan İspanyol yıldız oyuncu için kırmızı alarm verildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.

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Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Sarı kırmızılılar Mersin'de oynanan maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Galatasaray'ın tek golü Wilfred Zaha'dan geldi.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Süper Lig'de 10 maçtır galip gelen sarı kırmızılılar, Hatayspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini almış oldu.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih'e 2-1 yenilen takımından iki değişiklikle Hatayspor karşısına çıktı.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Tecrübeli çalıştırıcı Almanya deplasmanında Angelino'ya şans vermişti.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

+3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nu, Kazımcan Karataş tamamladı.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

6 MİLYON EURO

Galatasaray, Angelino'yu sezon başında RasenBallsport Leipzig'den satın alma opsiyonlu (20 maçta forma giymesi halinde) geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Futbolcunun eski kulübüne net 1.5 milyon Euro tutarında kiralık ücret ödenirken, satın alma bedeli de 6 milyon Euro olarak belirlendi.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı kırmızılı takım, futbolcuya bu sezon için 2 milyon 300 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

6 yaşındaki İspanyol sol bek, şu ana kadar 17 maçta 1315 dakika süre aldı.

Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Başarılı sol bek oyuncusu 1 gol-1 asistlik performansa imza attı.

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