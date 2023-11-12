Galatasaray'da Angelino alarmı! 3 maç daha oynarsa...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.
Sarı kırmızılılar Mersin'de oynanan maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın tek golü Wilfred Zaha'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.
Sarı kırmızılılar Mersin'de oynanan maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın tek golü Wilfred Zaha'dan geldi.
Süper Lig'de 10 maçtır galip gelen sarı kırmızılılar, Hatayspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini almış oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih'e 2-1 yenilen takımından iki değişiklikle Hatayspor karşısına çıktı.
Tecrübeli çalıştırıcı Almanya deplasmanında Angelino'ya şans vermişti.
Ligde Kasımpaşa önünde kadroya alınmayan, B.Münih deplasmanında 78 dakika oynayan Angelino, formasını Kazımcan'a bıraktı.
Buruk, orta sahada Kaan Ayhan'ın yerine de Sergio Oliveira'ya görev verdi.
11'deki diğer 9 isim Hatayspor karşısında şans buldu.
+3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nu, Kazımcan Karataş tamamladı.
6 MİLYON EURO
Galatasaray, Angelino'yu sezon başında RasenBallsport Leipzig'den satın alma opsiyonlu (20 maçta forma giymesi halinde) geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştı.
Futbolcunun eski kulübüne net 1.5 milyon Euro tutarında kiralık ücret ödenirken, satın alma bedeli de 6 milyon Euro olarak belirlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı kırmızılı takım, futbolcuya bu sezon için 2 milyon 300 bin Euro ödeyecek.
6 yaşındaki İspanyol sol bek, şu ana kadar 17 maçta 1315 dakika süre aldı.
Başarılı sol bek oyuncusu 1 gol-1 asistlik performansa imza attı.