Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Fransız sağ bek, Avrupa kulüplerini peşinde taktı.
Boey için transfer iddiları her geçen gün artıyor.
Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Fransız sağ bek, Avrupa kulüplerini peşinde taktı.
Boey için transfer iddiları her geçen gün artıyor.
Aslan'ın vazgeçilmez ismi için bu kez İtalyan devi Inter devreye girdi.
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Milliyet'in haberine göre Inter, 23 yaşındaki sağ bek için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.
Transfer bu rakama gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihine geçecek.
Sarı-kırmızılılarda bu rekor, 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'yenin elinde.
SÖZLEŞME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Boey, Avrupa'dan gelen ilginin kafasını karıştırmasını gerekçe göstererek sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme teklifini reddetmişti.
2021-22 sezonu başında Rennes'den 1.15 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, değerine değer katttı. 23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 21 maçta görev alan yıldız futbolcu, 1 gollük katkı sağladı.