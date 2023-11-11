Haberler Galatasaray Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, transferin gözdesi konumunda. İddiaya göre Avrupa devlerinden biri daha Fransız sağ beki istiyor. Yıldız futbolcu için ödeneceği iddia edilen bonservis bedeli ise dudak uçuklatacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:44
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Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

Aslan'ın vazgeçilmez ismi için bu kez İtalyan devi Inter devreye girdi.

Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

REKOR BONSERVİS BEDELİ
Milliyet'in haberine göre Inter, 23 yaşındaki sağ bek için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

Transfer bu rakama gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihine geçecek.

Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

Sarı-kırmızılılarda bu rekor, 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'yenin elinde.

Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

SÖZLEŞME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Boey, Avrupa'dan gelen ilginin kafasını karıştırmasını gerekçe göstererek sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme teklifini reddetmişti.

Sacha Boey için rekor bonservis! İtalyan devi talip oldu

2021-22 sezonu başında Rennes'den 1.15 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, değerine değer katttı. 23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

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