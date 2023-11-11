Galatasaray’dan Hatayspor maçında anlamlı jest

Galatasaray Kulübü, Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan bir otobüs dolusu depremzede vatandaşları maça getirecek. NEF Vakfı'nın da destekleriyle maça giden depremzedeler iki takımın da yıldız isimlerini izleme fırsatı yakalayacak.

Konuk ekip Galatasaray ısınmaya özel bir tişört ve anlamlı bir pankart ile çıkacak. Galatasaray'ın hazırladığı pankartta '6 Şubat'ı unutmayacağız' yazacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimlerine yer verilecek.