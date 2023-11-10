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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybeden Galatasaray, 4 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Kalan maçlarında sahasında Manchester United ve deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak olan sarı-kırmızlıların gruptan çıkma ihtimali bu maçlardan alınacak sonuçlara bağlı. Aslan gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 10:32 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 10:34
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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller

Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Machester United'ı 4-3 yendi.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller

Bu sonuçların ardından 12 puana ulaşan ve lider durumda bulunan Bayern Münih, gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller

4 puanlı takımlardan Kopenhag 2. sırada yer alırken, Galatasaray ise 3. sırada kendisine yer buldu.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller

Öte yandan Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da Machester United'ı mağlup ederse Aslan'a Kopenhag deplasmanında 1 puan yetecek.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller

Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve İngiliz devinin Bayern Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

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