Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu 4. hafta maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Münih'in gollerini Harry Kane atarken, Aslan'ın tek golü Cedric Bakambu'dan geldi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu 4. hafta maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Münih'in gollerini Harry Kane atarken, Aslan'ın tek golü Cedric Bakambu'dan geldi.
Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Machester United'ı 4-3 yendi.
Bu sonuçların ardından 12 puana ulaşan ve lider durumda bulunan Bayern Münih, gruptan lider çıkmayı garantiledi.
4 puanlı takımlardan Kopenhag 2. sırada yer alırken, Galatasaray ise 3. sırada kendisine yer buldu.
3 puanlı Manchester United ise son sırada bulunuyor.
ASLAN GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarındaki son 2 maçında Manchester United'ı evinde konuk edecek ve Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, 2 maçı da kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın gruptan çıkacak.
Öte yandan Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da Machester United'ı mağlup ederse Aslan'a Kopenhag deplasmanında 1 puan yetecek.
Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve İngiliz devinin Bayern Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.