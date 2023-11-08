TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezon başı yaptığı takviyelerin meyvesini alıyor.
İlginizi çekebilir👉🏼İşte Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar
Devre arasında da kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, başarılı bir sezon geçirmenin planlarını yapıyor.
Okan Buruk'un talebi üzerine yönetim sol bek ve orta saha için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
ANGELINO TUTMADI
Yönetim, Angelino'nun yerine farklı bir ismi düşünüyor.
Red Bull Leipzig'e rest çeken yönetici Erden Timur, oyuncu ile yolları ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Diğer yandan orta saha çalışmaları da hız kazandı.
Okan Buruk, rotasyonu kuvvetlendirmek adına devre arasında takviye istedi.
ELİNDEKİNDEN OLACAK!
Ancak İspanyol basınının haberine göre Cimbom, yıldız ismini ocakta kaybedebilir.
aspor.com.tr'den Ali Genç'in Todofichajes.com'dan aktardığı habere göre Sevilla, devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacak.
Haberde Endülüs ekibinin Lucas Torreira'yı ocak ayında kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Geldiği günden beri sarı-kırmızılı ekibin en önemli isimlerinden biri olan Uruguaylı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
La Liga'da zor zamanlar yaşayan Sevilla, kurtuluşu Torreira transferinde arıyor.
Torreira bu sezon Galatasaray forması ile Avrupa'da ses getiren bir performans sergiliyor.
27 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri 15 milyon euro.