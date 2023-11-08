Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken takımların çalışmaları sürüyor. Galatasaray'da kadroya takviye edilecek isimler kadar devre arasında ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Son olarak İspanyol ekibi Sevilla'nın, sarı-kırmızılıların yıldız ismi için harekete geçeceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 12:22
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Okan Buruk'un talebi üzerine yönetim sol bek ve orta saha için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

ANGELINO TUTMADI

Yönetim, Angelino'nun yerine farklı bir ismi düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

İddialara göre kurmaylar, İspanyol oyuncunun yerine Chelsea forması giyen Cucurella'yı düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Red Bull Leipzig'e rest çeken yönetici Erden Timur, oyuncu ile yolları ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Diğer yandan orta saha çalışmaları da hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Okan Buruk, rotasyonu kuvvetlendirmek adına devre arasında takviye istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

ELİNDEKİNDEN OLACAK!

Ancak İspanyol basınının haberine göre Cimbom, yıldız ismini ocakta kaybedebilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

aspor.com.tr'den Ali Genç'in Todofichajes.com'dan aktardığı habere göre Sevilla, devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Haberde Endülüs ekibinin Lucas Torreira'yı ocak ayında kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Geldiği günden beri sarı-kırmızılı ekibin en önemli isimlerinden biri olan Uruguaylı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

La Liga'da zor zamanlar yaşayan Sevilla, kurtuluşu Torreira transferinde arıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli

Torreira bu sezon Galatasaray forması ile Avrupa'da ses getiren bir performans sergiliyor.

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