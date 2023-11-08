Galatasaray'da 5 yıldıza yakın takip! Ünlü menajerler Allianz Arena'da olacak

Bayern Münih ile bugün kritik bir maçta karşı karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yıldız oyuncular yine gözlem altında olacak.
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Bayern Münih ile bugün kritik bir maçta karşı karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yıldız oyuncular yine gözlem altında olacak.
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Sarı-Kırmızılılar'da son 2 sezonda müthiş performans gösteren Sacha Boey, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı dev takımların radarında...
Takvim'in haberine göre; çok sayıda ünlü menajer ve scoutun Bayern Münih maçında bu yıldızları yakından takip edeceği öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi'nin yeni sözleşme teklifini geri çeviren Sacha Boey için Manchester United ve Arsenal scoutlarının tribünde olacağı ve oyuncuyla ilgili notlar alacağı belirtildi.
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira da İtalyan takımlarının kıskacında.
LAZIO ONU TAKİP EDİYOR
Lazio ve Fiorentina gibi takımların yetkilileri de Almanya'daki maçı yakından takip edecek.
Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson da İngiliz ve İtalyan scoutların radarında olacak.
Avrupa'nın dev kulüplerinin devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994'te Konya'da dünyaya geldi. Futbola Zonguldak altyapısında başladı ve sonrasında Konyaspor altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. 2022 yazında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro...
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu. 1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı. 2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi. Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu. 2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi. 2018'de Arsenal'e 28.65 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi. 1.66'lık orta saha oyuncusu 2022 yazında Galatasaray'a 6 milyon Euro'ya transfer oldu. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti. Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro...
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu. Burada başarılı 2 yıl geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attı. Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, bu sezon ligde 33 maça çıktı ve 1 asistlik performans gösterdi. Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Nelsson'un serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro. G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro...