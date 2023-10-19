İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Galatasaray, yıldız transferlerle sezona iddialı bir giriş yaptı.
Galatasaray, yıldız transferlerle sezona iddialı bir giriş yaptı.
Hem ligde hem de Avrupa'da namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, yaptığı yatırım karşılığını alıyor.
Cimbom'un bu performansı, Avrupa kulüplerinin de gözünden kaçmıyor.
Aslan'ın birçok fubolcusu, dev kulüplerin radarında.
Bu futbolcuların başında da şüphesiz Kerem Aktürkoğlu geliyor.
Kerem, sahadaki mücadelesi ve skor katkısıyla Galatasaray camiasının vazgeçilmezi konumunda.
Milli takımdaki performansıyla da kalitesini kanıtlayan 24 yaşındaki yıldızın talipleri artıyor.
ADA'DAN İKİ TALİP
Kerem için Ada basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz kulüplerinin transfer çalışmalarını sürdüğü belirtilirken, Kerem'in hem Tottenham hem de Liverpool'un radarında olduğu aktarıldı.
Kırmızıların Luis Diaz, Cody Gakpo ve Diogo Jota gibi yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen yeni kanat oyuncuları için scouting çalışmaları yaptığı bildirildi.
Çalışmaların sonucunda Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun da ismi listede yer aldı.
Öte yandan Akşam'ın haberine göre, Londra temsilcisi Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Tottenham, Kerem'i kadrosuna katmak için daha istekli durumda.
Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.