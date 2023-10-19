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İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Galatasaraylı yıldız oyuncuya Ada'dan bir talip daha! Premier Lig'in devleri onun için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 10:28
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İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Galatasaray, yıldız transferlerle sezona iddialı bir giriş yaptı.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Hem ligde hem de Avrupa'da namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, yaptığı yatırım karşılığını alıyor.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Cimbom'un bu performansı, Avrupa kulüplerinin de gözünden kaçmıyor.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Aslan'ın birçok fubolcusu, dev kulüplerin radarında.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Bu futbolcuların başında da şüphesiz Kerem Aktürkoğlu geliyor.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Kerem, sahadaki mücadelesi ve skor katkısıyla Galatasaray camiasının vazgeçilmezi konumunda.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Milli takımdaki performansıyla da kalitesini kanıtlayan 24 yaşındaki yıldızın talipleri artıyor.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

ADA'DAN İKİ TALİP

Kerem için Ada basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

anfieldindex.com'un haberine göre, Tottenham'ın ardından Liverpool da yıldız futbolcunun peşinde.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

İngiliz kulüplerinin transfer çalışmalarını sürdüğü belirtilirken, Kerem'in hem Tottenham hem de Liverpool'un radarında olduğu aktarıldı.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Kırmızıların Luis Diaz, Cody Gakpo ve Diogo Jota gibi yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen yeni kanat oyuncuları için scouting çalışmaları yaptığı bildirildi.

İngilizler onun için şavaşıyor! Ada basını duyurdu

Çalışmaların sonucunda Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun da ismi listede yer aldı.

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