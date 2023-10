Galatasaray'da gündem Mağazalık AŞ'nin yöneticisi Cemal Özgörkey'in istifası... Başkan Dursun Özbek'in "Bu davranışı asla affedemem" dediği Özgörkey yaptığı açıklamada, "Satışa çıkan 100. yıl forması tüm Türkiye'de rekor üzerine rekor kırdı. Böyle bir günde her şey iyi giderken istifa kararı almamı da Galatasaraylılar ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.