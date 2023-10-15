Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımlarının elde ettiği başarılarla göğüslerini kabarttığını belirtip, "Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz ve Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" dedi. Mali genel kurulda konuşan Özbek, "Geçen seneyi şampiyon tamamlayan futbol takımımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi bir başlangıç yaptık. Bunun devamının geleceğine yürekten inanıyorum. Şimdi İstanbul'un karşı yakasından duyulabilecek bir şekilde emek veren herkese kuvvetli bir alkış istiyorum, Kadıköy'den duyulsun. Biz Galatasarayız" diye konuştu.

BİZ BUNLARLA SAVAŞIRIZ

Elde ettikleri başarıların bazılarını rahatsız ettiğini ileri süren Başkan Özbek, "Tüm projelerimizi gerçekleştirip kulübümüzü başarıya ulaştırmaya, Türk sporunun marka değerini yukarıya taşımaya çalışırken etrafımızda olan biteni de görmediğimizi kimse zannetmesin. Galatasaray'ın yükselen başarısı, birilerini çok rahatsız etmiş vaziyette. Kurdukları kirli koalisyonla Galatasaray'ın bu başarısını engellemeye çalışıyorlar. İşin acı tarafı, bunu başarmak için Türk futboluna zarar vermekten de çekinmiyorlar. Sürekli bizi sahanın dışına çekmek için yoğun çabaları var. Biz bunlarla savaşırız, kimse merak etmesin. Siz yanımızda olun, bizim önümüzde kimse duramaz" değerlendirmesinde bulundu.

YOLUMUZ UZUN

Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmaları içeren bir videoyu üyelere izlettiren Özbek, "Bugün vermiş olduğumuz sözlerin büyük bölümünü tutmuş olmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayız. Daha gidecek yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sizin desteğiniz arkamızda olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

25 YIL KURTULACAK

Florya projesi için de çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Özbek, "Florya arazi toplam 62 dönüm. Bunun 40 dönümünü Emlak Konut'tan aldık. Parası ödendi, tapusu kasamızda. Florya arazisi, zaten rezidans bölgesi içinde kalmış bir arazi. Bu ekonomiyi ortaya çıkaracak bir proje yapmak lazımdı. Projesi hazır. Ruhsatını alıp, Kemerburgaz'a taşındıktan sonra inşaata başlayacağız. Buranın Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını dizayn edecek bir getirisi var" şeklinde konuştu.

RAKİPLERDEN İYİ DURUMDAYIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ekonomik anlamda diğer büyük rakiplerinden daha iyi durumda olduklarını savunarak, "Geçen hafta Sayın Bakan Mehmet Şimşek'i ziyaret ettim. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nü ziyaret ettim. 'Vallahi helal olsun, en iyi durumda Galatasaray' dediler. Herkes görüyor. Bir çaba içerisindeyiz. Diğer kulüp yöneticisi arkadaşlarla da görüşüyorum. Hiç böyle eziyetlerin içerisinde değiller" ifadesini kullandı.

BEKLENTİ 2 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Başkan Özbek, Florya arazi için aldıkları 1 milyar 85 milyon liralık kredinin tamamını geçen hafta ödediklerini açıkladı. Mecidiyeköy'de rezidans projesiyle ilgili de şu bilgileri verdi: Mecidiyeköy projesinde mevcut satışlar sonrasında 486 milyon lira çek ve senet kasamızda var. Burada ayrıca satışı tamamlanmamış 62 bağımsız bölüm var. Buradan 898 milyon lira ödeme yapıldı. 846 milyon liralık da elimizde satılabilecek mevcut dairemiz var. Bu projeden 1,5 milyar liralık hasılat bekliyorduk. Değişen durumlar çerçevesinde buradan beklentimiz 2 milyar lira civarına gelmiştir.

KONGREDE BÜYÜK ALKIŞ TUFANI

Başkan Özbek'in "Kadıköy'den duyulsun" çağrısının ardından kulüp üyeleri, teknik heyet ve futbolcuları uzun süre alkışladı. Erden Timur'un konuşması da büyük alkış aldı.

OY BİRLİĞİYLE İBRA EDİLDİ

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, dün yapılan genel kurulda oy birliğiyle ibra edildi. Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dö nemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi. Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası kulüp üyelerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.