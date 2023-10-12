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GALATASARAY HABERLERİ - Fas Milli Takımı'na giden Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Galatasaray'a yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle son 3 maçta görev alamayan Ziyech Fas Milli Takımı'na davet almıştı. İşte flaş Hakim Ziyech gelişmesi... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:48
GALATASARAY HABERLERİ - Fas Milli Takımı'na giden Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değiller, uzun süre maç oynamadılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Fas Milli Takımı'na giden Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Bizde de 3 maça çıkınca ayağında bir ağrı oluştu. Milli aradan sonra bizimle olacağını düşünüyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Fas Milli Takımı'na giden Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Sakatlığı sebebiyle Galatasaray'ın son 4 maçının kadrosunda yer almayan Ziyech Fas Milli Takımı'ndan davet alarak kafaları karıştırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fas Milli Takımı'na giden Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Hakim Ziyech hem Fildişi Sahili ile oynanacak dostluk maçında hem de Liberya'ya karşı verilecek eleme mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fas Milli Takımı'na giden Hakim Ziyech'ten kötü haber!

30 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray ile 3 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fas Milli Takımı'na giden Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Ziyech 3 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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