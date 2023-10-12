GALATASARAY HABERLERİ - Fas Milli Takımı'na giden Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Milli araya kayıpsız giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İlginizi çekebilir 👉 Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda?
Milli araya kayıpsız giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İlginizi çekebilir 👉 Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda?
Yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech'den flaş bir haber geldi.
SON 4 MAÇI KAÇIRDI
Ziyech, Galatasaray'ın oynadığı son 4 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.
Ziyech, Süper Lig'de İstanbulspor, Ankaragücü, ve Antalyaspor'a karşı forma giyemezken Manchester United deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı.
"RİSKE ETMEDİK"
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk son oynanılan Antalyaspor maçınıdan sonra Ziyech hakkında konuştu.
Yıldız oyuncunun son durumu hakkında konuşan Buruk, "Ziyech kendini denedi ama ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik.
Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değiller, uzun süre maç oynamadılar.
Bizde de 3 maça çıkınca ayağında bir ağrı oluştu. Milli aradan sonra bizimle olacağını düşünüyoruz.
Sakatlığı sebebiyle Galatasaray'ın son 4 maçının kadrosunda yer almayan Ziyech Fas Milli Takımı'ndan davet alarak kafaları karıştırmıştı.
Fas Milli Takımı, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'i Liberya ve Fildişi Sahilleri maçlarının aday kadrosuna davet etti.
Fas Milli Takımı 14 Ekim'de Fildişi Sahili ile dostluk maçı oynayacak, 17 Ekim'de ise Liberya deplasmanında Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçına çıkacak.
Milli takımı ile maçın antrenmanlarına katılan Ziyech için ülkesinden flaş karar çıktı.
Hakim Ziyech hem Fildişi Sahili ile oynanacak dostluk maçında hem de Liberya'ya karşı verilecek eleme mücadelesinde forma giyemeyecek.
30 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray ile 3 maçta görev aldı.
Ziyech 3 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'a kiralık olan gelen Ziyech'in Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Faslı yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 15 milyon euro.