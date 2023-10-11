GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan şok sözler! "Oynayamazsam ayrılacağım"

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
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Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
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Sarı-kırmızılılar eksik görülen bölgelere yaptığı takviyelerle iddialı bir kadro kurdu.
Geniş rotasyonlu bir kadro oluşturan sarı-kırmızılılar, stoper hattına da takviyeler gerçekleştirdi.
Cimbom ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yönetim, stoper bölgesine ikinci takviyeyi ise Davinson Sanchez ile gerçekleştirdi.
Galatasaray, Tottenham forması Kolombiyalı savunma oyuncusuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Davinson Sanchez'in transferi sonrası sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson yedek konuma düştü.
24 yaşındaki oyuncu, ülkesinin basınından Bold.dk'ya gündem olacak açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"UNITED MAÇINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
"Manchester United maçında çok kızgındım çünkü ilk 11'de başlamamak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sonra üç maç daha yedek kulübesinde oturdum. Bu durum beni şaşırttı."
"ŞOK OLAN, ÖFKELENEN VE CANI YANAN BENİM"
"Siz dışarıdan görüyorsunuz ancak ben olayların içerisindeyim. En çok şok olan, öfkelenen ve canı yanan benim. Manchester United maçında ilk 11'de başlamayı çok isterdim ama olmadı. Son milli takım kampından bu yana tuhaf bir süreç yaşandı."
"OYNAYAMAZSAM AYRILACAĞIM"
"Yeni bir kulüp bulup 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Erden Timur ve Okan Buruk ile görüştüm ancak tüm saygımla söylüyorum oynamayamazsam ne yapacağım çok açık. Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapamazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu kesin. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum."
"SÖZLEŞMEMİ UZATMAYACAĞIMI SÖYLEDİM"
"Son milli takım kampından sonra sözleşmemi uzatmayacağımı söyledim. Görüşmeler olmuştu ve kısmen anlaşma sağlamıştık ancak biraz daha düşündükten sonra sözleşme uzatmayı istemediğimi söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatmak istemiyorum. Bu yüzden bir süre önce sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim.
"SÖZLEŞME UZATMADIĞIM İÇİN Mİ YEDEK KALDIM BİLMİYORUM"
"Sözleşme uzatmadığım için mi yedek bırakıldım bilmiyorum. Bu teknik direktöre ya da üst kademedeki yöneticilere sorulması gereken bir soru. Takımdan sorumlu olan antrenördür. Maçları kazanmak için en iyi futbolcularını yedek bırakabiliyor."
"MİLLİ TAKIMA KIZGIN VE HIRSLI GELDİM"
"Milli takım kampına kızgın ve hırslı bir halde geldim. Bu iyi bir şey çünkü milli takımda oynayabilirim"