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West Ham peşinde

Son olarak Manchester United karşısındaki futboluyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu yine transferin gözde ismi haline geldi. İngiliz basını, West Ham'ın genç yıldızla yakından ilgilendiğini duyurdu. Jarred Bowen'ın West Ham'dan ayrılma ihtimali yüksek görülürken İngiliz ekibi doğacak boşluğu Kerem ile doldurmayı planlıyor. Bu arada yıldız oyuncu, İtalyan ve İspanyol ekipleriyle de anılıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
West Ham peşinde

Son olarak Manchester United karşısındaki futboluyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu yine transferin gözde ismi haline geldi. İngiliz basını, West Ham'ın genç yıldızla yakından ilgilendiğini duyurdu. Jarred Bowen'ın West Ham'dan ayrılma ihtimali yüksek görülürken İngiliz ekibi doğacak boşluğu Kerem ile doldurmayı planlıyor. Bu arada yıldız oyuncu, İtalyan ve İspanyol ekipleriyle de anılıyor.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 17 milyon euro...

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