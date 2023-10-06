Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Cimbom'un elde ettiği bu sonuç büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Cimbom'un elde ettiği bu sonuç büyük yankı uyandırdı.
Manchester United zaferinin ardından Aslan 4 puana ulaştı ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından flaş bir veri paylaşıldı.
İngiliz basını Devler Ligi'nde yer alan takımların kupayı kazanma ihtimalini sıraladı.
Listede bulunan Galatasaray'ın da Manchester United zaferi sonrası şansı arttı.
Sarı kırmızılılar birçok Avrupa takımının önüne geçmeyi başardı.
İşte Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek olan takımlar.
31) Celtic
32) Antwerp