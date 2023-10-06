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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İngiliz basını takımların Devler Ligi'ni kazanma şanslarını değerlendirirken Cimbom'u üst sıralara yükseltti. İşte Old Trafford'daki zafer sonrası Galatasaray'ın listedeki yeri... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 14:58
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

Manchester United zaferinin ardından Aslan 4 puana ulaştı ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından flaş bir veri paylaşıldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

İngiliz basını Devler Ligi'nde yer alan takımların kupayı kazanma ihtimalini sıraladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

Listede bulunan Galatasaray'ın da Manchester United zaferi sonrası şansı arttı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

Sarı kırmızılılar birçok Avrupa takımının önüne geçmeyi başardı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

İşte Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek olan takımlar.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

1) Manchester City

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

2) Real Madrid

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

3) Barcelona

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

4) Bayern Munih

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

5) Inter

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

6) Newcastle United

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

7) Real Sociedad

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

8) Atletico Madrid

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

9) Arsenal

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

10) Napoli

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

11) Porto

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

12) PSG

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

13) Lazio

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

14) GALATASARAY

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

15) Lens

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

16) Leipzig

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

17) Feyenoord

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

18) Braga

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

19) Borussia Dortmund

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

20) Milan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

21) Sevilla

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

22) Salzburg

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

23) Shakhtar Donetsk

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

24) PSV

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

25) Benfica

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

26) Manchester United

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

27) Kopenhag

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

28) Union Berlin

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

29) Kızılyıldız

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi! İşte devleri solladığı o liste

30) Young Boys

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