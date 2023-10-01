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İçinden Neuer çıktı

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü dün akşam tam anlamıyla kalesinde duvar ördü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
İçinden Neuer çıktı

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü dün akşam tam anlamıyla kalesinde duvar ördü. Galatasaray ilk yarıda Ankaragücü kalesine 18 şut çekerken bunların kaleyi bulan 5'inde 27 yaşındaki file bekçisi gol izni vermedi. Bahadır ikinci yarıda da başarılı performansını sürdürdü, farkı önledi. Özellikle 87'de Oliveira ve İcardi'nin bir dakika içindeki iki gol girişimine izin vermeyerek alkışları topladı. Sosyal medyada, 'Neuer' benzetmesi yapılan file bekçisi, Karabük, Trabzon, 1461 Trabzon, Bolu, Ankara Demir formaları giydi, 2021 yılında Ankaragücü'ne katıldı.

BAHADIR'DAN ÖZÜR

Geceye damgasını vuran Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Burada kazanmak zor. Galatasaray taraftarından da özür diliyorum. Takımı ayakta tutabilmek için bazen zaman geçirmem gerekiyor. Bu konuda kusuruma bakmasınlar.

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