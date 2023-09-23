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GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi yeni rekor peşinde

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Emanuel Mauro Icardi, Süper Lig'de tarihe geçmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Başakşehir karşılaşmasında fileleri sarsmadı halinde, o ismi geride bırakarak rekorun yani sahibi olmaya hazırlanıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 12:34
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Son şampiyon Galatasaray bu sezon lige kaldığı yerden devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı ekip Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'la deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Cimbom, ilk haftada alınan beraberlikten sonra lig de oynadığı 3 maçtan da galip geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

85. dakikaya 2-0 geride giren Aslan, 2 dakikada bulduğu 2 golle 1 puanı kapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Şampiyonlar Ligi grup maçlarına beraberlikle başlayan Galatasaray, ilerleyen günlerde grubundaki Manchester United ve Bayern Münih gibi güçlü rakipleri ile kozlarını paylaşarak lig ve Türkiye Kupası'nın da başlamasıyla beraber sıkışık fikstürün içine girmiş olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde olmasında büyük pay sahibi olan Icardi ise Süper Lig'de tarihe geçmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

BURAK YILMAZ'I GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Başakşehir karşılaşmasında fileleri sarsması durumunda Burak Yılmaz'ın üst üste 11 maçta gol bulma rekorunu tarihe gömecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra eski günlerine dönen Arjantinli yıldız, Lig'de 11 başladığı son 11 maçın tamamında gol bulan İcardi, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde bunu başaran Burak Yılmaz'ı yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Emanuel Mauro Icardi, Başakşehir maçında da gol bulması halinde hem gol atma serisini sürdürecek hem de rekorun yeni sahibi olacak.

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