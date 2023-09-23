GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi yeni rekor peşinde

Şampiyonlar Ligi grup maçlarına beraberlikle başlayan Galatasaray, ilerleyen günlerde grubundaki Manchester United ve Bayern Münih gibi güçlü rakipleri ile kozlarını paylaşarak lig ve Türkiye Kupası'nın da başlamasıyla beraber sıkışık fikstürün içine girmiş olacak.