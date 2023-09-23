GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi yeni rekor peşinde

Son şampiyon Galatasaray bu sezon lige kaldığı yerden devam ediyor.
Son şampiyon Galatasaray bu sezon lige kaldığı yerden devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'la deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
Cimbom, ilk haftada alınan beraberlikten sonra lig de oynadığı 3 maçtan da galip geldi.
Okan Buruk'un öğrencileri en son ligin 5. haftasında taraftarı önünde oynadığı maçta Samsunspor'u 4-2 mağlup etmişti.
Öte yandan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi de başladı.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının başlamasıyla beraber evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti.
85. dakikaya 2-0 geride giren Aslan, 2 dakikada bulduğu 2 golle 1 puanı kapmıştı.
Şampiyonlar Ligi grup maçlarına beraberlikle başlayan Galatasaray, ilerleyen günlerde grubundaki Manchester United ve Bayern Münih gibi güçlü rakipleri ile kozlarını paylaşarak lig ve Türkiye Kupası'nın da başlamasıyla beraber sıkışık fikstürün içine girmiş olacak.
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde olmasında büyük pay sahibi olan Icardi ise Süper Lig'de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
BURAK YILMAZ'I GEÇMEYE HAZIRLANIYOR
Galatasaray'ın yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Başakşehir karşılaşmasında fileleri sarsması durumunda Burak Yılmaz'ın üst üste 11 maçta gol bulma rekorunu tarihe gömecek.
Sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra eski günlerine dönen Arjantinli yıldız, Lig'de 11 başladığı son 11 maçın tamamında gol bulan İcardi, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde bunu başaran Burak Yılmaz'ı yakaladı.
Emanuel Mauro Icardi, Başakşehir maçında da gol bulması halinde hem gol atma serisini sürdürecek hem de rekorun yeni sahibi olacak.