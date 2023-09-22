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Angelino yolu yarıladı

“20 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girer” maddesi bulunan İspanyol sol bek, Kopenhag karşısında 10. maçına çıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Angelino yolu yarıladı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon en büyük sıkıntıyı sol bekte yaşadığı için bu sezon ilk transferini bu bölgeye gerçekleştirmişti. 2022-2023 sezonunda sol bekte Van Aanholt, Emre Taşdemir, Sam Adekugbe, Leo Dubois ve Kazımcan Karataş ile yola çıkan Aslan, beklenen verimi alamamıştı. Büyük beklentiler ve uzun uğraşlar sonrasında bu sezon transfer edilen Angelino da henüz istenilen seviyeye gelmedi. Ne hücumda ne de savunmada beklentileri karşılayamayan Angelino, satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştı. Kontratında "20 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunan İspanyol oyuncu, Kopenhag karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray ile10. maçına çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, 10 maç daha oynarsa bonservisi alınacak. Bu nedenle Okan Buruk'un Angelino'nun maç sayısını düşürmesi bekleniyor.

Beklenen performansı sergileyemeyen Angelino için soru işaretleri bulunuyor. Leipzig'ten 1.5 milyon euro'ya kiralanan oyuncunun şarta bağlı satın alma bedeli 6 milyon euro.

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