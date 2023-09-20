Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde A Grubu'nda yer alıyor.
Cimbom, ilk maçına evinde Kopenhag'a karşı çıkacak.
Aslan galibiyetle başlamak istiyor.
Buna göre hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, tüm gücüyle maça odaklanmış durumda.
Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibiyle 19.45'te karşılaşacak.
Maç öncesi Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'dan flaş açıklamalar geldi.
Grabara, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" sözlerini kullandı.
Ayrıca yıldız kaleci Galatasaray taraftarlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.
Kamil Grabara, basın toplantısından sonra ise taraftarlar için gelen soruya verdiği Fenerbahçe cevabıyla gündem oldu.
"FENERBAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ"
24 yaşındaki file bekçisi, "Taraftarları duydunuz mu?" şeklinde gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarlarının daha iyi olduğunu duydum." diye karşılık verdi. Grabara, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya, "Polonyalı bir arkadaşımdan" cevabını verdi.