Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Grabara, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" sözlerini kullandı.