Haberler Galatasaray Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçen sezonunun Şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Lig'i arenasına hazırlanıyor. Devler ligindeki ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak. Maç hazırlıkları devam ederken Kopenhag cephesinden sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak sözler geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 16:45
Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Aslan galibiyetle başlamak istiyor.

Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Buna göre hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, tüm gücüyle maça odaklanmış durumda.

Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibiyle 19.45'te karşılaşacak.

Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Maç öncesi Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'dan flaş açıklamalar geldi.

Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Grabara, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" sözlerini kullandı.

Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Ayrıca yıldız kaleci Galatasaray taraftarlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

Kamil Grabara, basın toplantısından sonra ise taraftarlar için gelen soruya verdiği Fenerbahçe cevabıyla gündem oldu.

Kopenhag cephesinden Galatasaraylıları kızdıracak cümleler! "Fenerbahçe taraftarı daha iyi"

"FENERBAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ"
24 yaşındaki file bekçisi, "Taraftarları duydunuz mu?" şeklinde gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarlarının daha iyi olduğunu duydum." diye karşılık verdi. Grabara, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya, "Polonyalı bir arkadaşımdan" cevabını verdi.

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