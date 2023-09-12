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Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala transfer çalışmaları hızlandı. Transferi büyük ölçüde bitiren sarı-kırmızılılar, fırsat transferi için arayışlarını sürdürüyor. Kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda iki ayrılık yolda. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 19:22
Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük yankı uyandıran Aslan, fırsat transferi için arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen birkaç futbolcuyla transfer dönemi sona ermeden yollarını ayırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Yaptığı transferlerin ardından yabancı sayısı yükselen Galatasaray, harekete geçti.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunda 16 yabancı oyuncu yer alıyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Süper Lig'de takımlarda kadrolarına en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Galatasaray, cuma gününe kadar bu sayıyı 14'e düşürecek.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılılar, iki futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

LEO DUBOIS YOLCU

Fredrik Midtsjö ile yolları ayıran Aslan'da sıra Leo Dubois'ya geldi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Takvim'in haberine göre; Fransız sağ bekin de önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Leo Dubois bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta süre aldı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Fransız sağ bek, skor katkısı üretemedi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Dubois'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

LUYINDAMA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Uzun zamandır kendisine takım arayan ancak henüz bulamayan Christian Luyindama'nın da kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Galatasaray'da kadro dışı kalan Kongolu stoperin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Luyindama'nın güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.

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