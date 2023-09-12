Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk biletlerini kesti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı.
Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük yankı uyandıran Aslan, fırsat transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen birkaç futbolcuyla transfer dönemi sona ermeden yollarını ayırmayı hedefliyor.
Yaptığı transferlerin ardından yabancı sayısı yükselen Galatasaray, harekete geçti.
Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunda 16 yabancı oyuncu yer alıyor.
Süper Lig'de takımlarda kadrolarına en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar.
Galatasaray, cuma gününe kadar bu sayıyı 14'e düşürecek.
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılılar, iki futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
LEO DUBOIS YOLCU
Fredrik Midtsjö ile yolları ayıran Aslan'da sıra Leo Dubois'ya geldi.
Takvim'in haberine göre; Fransız sağ bekin de önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.
Leo Dubois bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta süre aldı.
Fransız sağ bek, skor katkısı üretemedi.
Dubois'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.
LUYINDAMA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR
Uzun zamandır kendisine takım arayan ancak henüz bulamayan Christian Luyindama'nın da kontratının feshedilmesi bekleniyor.
Galatasaray'da kadro dışı kalan Kongolu stoperin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Luyindama'nın güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.