Sorun yok!

Galatasaray'ın sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete için, oyuncunun eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından herhangi bir dava açılmadığı öğrenildi. Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar'ın dava açtığı iddia edildi. Ancak sarıkırmızılı yöneticiler, Galatasaray'a herhangi bir dava dosyası gelmediğini belirterek, "Dava açılmış olsa FIFA'dan bildirim gelirdi" açıklaması yaptı. Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili hiçbir pürüzün bulunmadığı ifade edilirken, futbolcuyu transfer ederken tüm detayların ele alındığı da kaydedildi.