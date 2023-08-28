Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! İşte Anderson Talisca'nın yeni takımı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Galatasaray, kariyerini Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı gündemine almıştı.
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Galatasaray, kariyerini Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı gündemine almıştı.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Sergio Ramos ile birlikte Brezilyalı yıldızı gündemine aldığını ancak maddi anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sona erdirildiğini duyurumuştu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:
Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.
Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de geçtiğimiz hafta Anderson Talisca transferine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Öztürk, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ve İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu Erden beye sormanız lazım. Transferden sorumlu kişi o. Doğrusu ve şık olanı bu olur." dedi.
Talisca'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak edilirken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
AL DUHAIL İDDİASI
Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 29 yaşındaki futbolcunun Al Duhail'e transfer olacağı öne sürüldü.
Katar basını, Anderson Talisca'nın Al Duhail'e transferinin gerçekleşmesinin çok yakın olduğunu yazdı.
TALISCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Talisca'dan Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu, "2026'ya kadar sözleşme yeniledim. Kulüpten ayrılmam için hiçbir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum. Kulübün beni bırakmaya niyeti yok çünkü hiçbir neden yok. Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Buradan ayrılmaya niyetim yok." ifadelerini kullandı.
Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 2 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.
Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.