Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! İşte Anderson Talisca'nın yeni takımı

TALISCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Talisca'dan Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu, "2026'ya kadar sözleşme yeniledim. Kulüpten ayrılmam için hiçbir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum. Kulübün beni bırakmaya niyeti yok çünkü hiçbir neden yok. Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Buradan ayrılmaya niyetim yok." ifadelerini kullandı.