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Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! İşte Anderson Talisca'nın yeni takımı

Son dakika transfer haberleri: Transferin gözde isimlerinden olan Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Katar basını, adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldızın yeni takımının belli olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 19:43 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 20:43
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Galatasaray, kariyerini Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı gündemine almıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Sergio Ramos ile birlikte Brezilyalı yıldızı gündemine aldığını ancak maddi anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sona erdirildiğini duyurumuştu.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de geçtiğimiz hafta Anderson Talisca transferine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Öztürk, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ve İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu Erden beye sormanız lazım. Transferden sorumlu kişi o. Doğrusu ve şık olanı bu olur." dedi.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Talisca'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak edilirken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

AL DUHAIL İDDİASI

Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 29 yaşındaki futbolcunun Al Duhail'e transfer olacağı öne sürüldü.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Katar basını, Anderson Talisca'nın Al Duhail'e transferinin gerçekleşmesinin çok yakın olduğunu yazdı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

TALISCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Talisca'dan Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu, "2026'ya kadar sözleşme yeniledim. Kulüpten ayrılmam için hiçbir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum. Kulübün beni bırakmaya niyeti yok çünkü hiçbir neden yok. Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Buradan ayrılmaya niyetim yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Anderson Talisca'dan flaş transfer sözleri

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 2 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.

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