GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz mart ayında Hakim Ziyech'le ilgilendiklerini itiraf etmiş, "Transferin son günlerinde oyuncunun veya kulübün son anda vazgeçtiği oyuncu bakıyorduk. Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe küsüyor, kulüp oyuncuya... İki oyuncu bulduk. Biri Hakim Ziyech'ti. PSG'ye gidiyordu ve sadece 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi. Chelsea'de kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu" ifadelerini kullanmıştı.