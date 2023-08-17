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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, Chelsea forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in transferi için geri sayıma geçti. Deneyimli oyuncuyu Londra'da sağlık kontrolünden geçiren sarı-kırmızılıların, Ziyech'in sözleşmesine dikkat çeken bir madde koyduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:54
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino ve Tete gibi tanınmış birçok yıldızı renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden yönetim, dünyaca ünlü bir ismi daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Galatasaray, Hakim Ziyech transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Chelsea ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Sarı-kırmızılıların, Faslı futbolcunun transferi için İngiliz ekibine bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 4.5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Ziyech, İstanbul'da da temiz raporu alırsa sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

SAKATLIK RİSKİ GÖRÜLÜRSE...

Milliyet'in haberine göre; Faslı oyuncunun sözleşmesine koyulan özel maddeye göre; sağlık riski görülürse sözleşme askıya alınacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz mart ayında Hakim Ziyech'le ilgilendiklerini itiraf etmiş, "Transferin son günlerinde oyuncunun veya kulübün son anda vazgeçtiği oyuncu bakıyorduk. Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe küsüyor, kulüp oyuncuya... İki oyuncu bulduk. Biri Hakim Ziyech'ti. PSG'ye gidiyordu ve sadece 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi. Chelsea'de kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada "Erden Bey, olayı takip ediyor. Konu için görüşmeye gitti. Olay çok taze, henüz cevap veremiyorum. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. Biz sizi aydınlatırız." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Hakim Ziyech geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 24 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Faslı yıldız, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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