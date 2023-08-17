GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech'in sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem oldu.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem oldu.
Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino ve Tete gibi tanınmış birçok yıldızı renklerine bağladı.
Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden yönetim, dünyaca ünlü bir ismi daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Hakim Ziyech transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Chelsea ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılıların, Faslı futbolcunun transferi için İngiliz ekibine bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.
3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 4.5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.
Kulüp doktoru Yener İnce, Hakim Ziyech'in sağlık kontrollerinden geçirmek için çarşamba günü Londra'ya gitti.
Yener İnce'nin yaptığı kontroller olumlu sonuç verdi.
Sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuyu özel uçakla İstanbul'a getirecek.
Ziyech, İstanbul'da da temiz raporu alırsa sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzalayacak.
SAKATLIK RİSKİ GÖRÜLÜRSE...
Milliyet'in haberine göre; Faslı oyuncunun sözleşmesine koyulan özel maddeye göre; sağlık riski görülürse sözleşme askıya alınacak.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz mart ayında Hakim Ziyech'le ilgilendiklerini itiraf etmiş, "Transferin son günlerinde oyuncunun veya kulübün son anda vazgeçtiği oyuncu bakıyorduk. Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe küsüyor, kulüp oyuncuya... İki oyuncu bulduk. Biri Hakim Ziyech'ti. PSG'ye gidiyordu ve sadece 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi. Chelsea'de kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada "Erden Bey, olayı takip ediyor. Konu için görüşmeye gitti. Olay çok taze, henüz cevap veremiyorum. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. Biz sizi aydınlatırız." dedi.
Hakim Ziyech geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 24 maçta forma giydi.
Faslı yıldız, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.