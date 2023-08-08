Klaksvik veya Molde

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, turu geçtiği takdirde Faroe Adaları takımı KI Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle gruplara kalmak için karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna yükselmesi halinde ilk maçı 22-23 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29-30 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, turu geçtiği takdirde Faroe Adaları takımı KI Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle gruplara kalmak için karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna yükselmesi halinde ilk maçı 22-23 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29-30 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.