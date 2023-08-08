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Galatasaray deplasmanda avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Ljubljana maçı 11'i

Süper Lig devlerinden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi i Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Kritik maç öncesi karşılaşma ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. İşte mücadeleye dair ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Galatasaray deplasmanda avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Ljubljana maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

SLOVENYA LİGİ BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi. Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı. Olimpija, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

ALBERT RIERA ZAFERE TAŞIDI

Slovenya ekibi, geçtiğimiz sezon bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve yardımcı antrenörlük görevi yapan Albert Riera'nın yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Doffo, Elsnik, Florucz, Motika, Posavec, Bristic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Halil

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