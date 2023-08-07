Galatasaray Süleyman Luş'la yollarını ayırdı

Galatasaray, altyapısından yetişen Süleyman Luş'la yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" denildi.
Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. 💛❤️ Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! 🤜🤛 pic.twitter.com/vupXp84NUs— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 7, 2023