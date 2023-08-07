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Galatasaray Süleyman Luş'la yollarını ayırdı

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon yapılanmasına devam eden Galatasaray, altyapısından yetişen Süleyman Luş'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:12
Galatasaray Süleyman Luş'la yollarını ayırdı

Galatasaray, altyapısından yetişen Süleyman Luş'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" denildi.

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