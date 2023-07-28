GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Demirbay'da mutlu son!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
TİMUR'DAN ÇİFTE BOMBA! O İSİMLER İMZAYA GELİYOR...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
TİMUR'DAN ÇİFTE BOMBA! O İSİMLER İMZAYA GELİYOR...
Cimbom, Litvanya'da rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip 2 Ağustos Salı günü İstanbul'da tur için mücadele edecek.
Üst tur için kadrosuna daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Wilfried Zaha'yı ezeli rakibinin elinden alan Aslan, kadrosunu Şampiyonlar Ligi için hazırlıyor.
Mauro Icardi transferini de bitirmek üzere olan Cimbom, bu sefer gözünü Süper Lig'e dikti.
Kadrosunda oldukça yabancı bulunan sarı-kırmızılı ekip yerli transferine yoğunlaşmış durumda.
8+3 kuralı nedeniyle Galatasaray, zorluk çekmemek için transfer listesine yerli oyuncuları almıştı.
Türk statüsünde oynayacak bir yıldızı radarına takan Aslan transferi bitirdi.
İşte o futbolcu;
GALATASARAY KEREM DEMİRBAY İLE ANLAŞTI
A Spor'un haberine göre; Galatasaray yıldız futbolcu Kerem Demirbay ile anlaşmaya yakın...
Kulüple son detayların görüşüldüğü ifade edildi.
Orta saha mevkinde oynayan Kerem, geçtiğimiz sezon 21'i ilk 11 olmak üzere 36 maçta 5 gol 3 asist yaptı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.