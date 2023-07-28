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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Demirbay'da mutlu son!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'da mutlu sona ulaştığı ifade edildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 14:37 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 15:13
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Demirbay'da mutlu son!

Kadrosunda oldukça yabancı bulunan sarı-kırmızılı ekip yerli transferine yoğunlaşmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Demirbay'da mutlu son!

8+3 kuralı nedeniyle Galatasaray, zorluk çekmemek için transfer listesine yerli oyuncuları almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Demirbay'da mutlu son!

Türk statüsünde oynayacak bir yıldızı radarına takan Aslan transferi bitirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Demirbay'da mutlu son!

İşte o futbolcu;

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Demirbay'da mutlu son!

GALATASARAY KEREM DEMİRBAY İLE ANLAŞTI
A Spor'un haberine göre; Galatasaray yıldız futbolcu Kerem Demirbay ile anlaşmaya yakın...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Demirbay'da mutlu son!

Kulüple son detayların görüşüldüğü ifade edildi.

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