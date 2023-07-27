GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Litvanya'da 2-2 berabere kalan G.Saray'da sonuç hayal kırıklığı yaratırken, savunmadaki sorun dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Litvanya'da 2-2 berabere kalan G.Saray'da sonuç hayal kırıklığı yaratırken, savunmadaki sorun dikkat çekti.
Teknik direktör Okan Buruk da bu noktaya vurgu yaparak ilk golü yediren Victor Nelsson'u, "Hayatının en kötü maçını oynadı" diyerek eleştirmişti.
Sturm Graz'a 2-0 kaybedilen hazırlık maçında da tel tel dökülen Danimarkalı stoperdeki düşüşün nedeni, gerçekleşmeyen transferi...
Geçen sezon Sevilla ve Atalanta'dan teklif alan 24 yaşındaki savunmacı, "Sezon sonu kolaylık sağlayacağız" denilerek kalmaya ikna edilmiş ve ücretine 300 bin euro zam yapılmıştı.
Geçen sezon elde edilen şampiyonluğa katkı veren başarılı oyuncu, sezon sonunda ayrılma isteğini yineledi.
Sabah'ta yer alan habere göre Premier Lig'de kariyerine devam etmek isteyen Nelsson'un aklı, kendisini isteyen Tottenham'da kaldı.
Serbest kalma maddesi 25 milyon euro olan oyuncuya minimum 20 milyon euro değer biçen ve daha az bir rakamı kabul etmeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, gelen teklifleri henüz yeterli bulmadı.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Nelsson'un Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.
Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...