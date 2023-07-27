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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris'le deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray'da, savunma hattı eleştiri konusu olmuştu. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un aklının halen transferde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:30
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Litvanya'da 2-2 berabere kalan G.Saray'da sonuç hayal kırıklığı yaratırken, savunmadaki sorun dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Teknik direktör Okan Buruk da bu noktaya vurgu yaparak ilk golü yediren Victor Nelsson'u, "Hayatının en kötü maçını oynadı" diyerek eleştirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Sturm Graz'a 2-0 kaybedilen hazırlık maçında da tel tel dökülen Danimarkalı stoperdeki düşüşün nedeni, gerçekleşmeyen transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Geçen sezon Sevilla ve Atalanta'dan teklif alan 24 yaşındaki savunmacı, "Sezon sonu kolaylık sağlayacağız" denilerek kalmaya ikna edilmiş ve ücretine 300 bin euro zam yapılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Geçen sezon elde edilen şampiyonluğa katkı veren başarılı oyuncu, sezon sonunda ayrılma isteğini yineledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Sabah'ta yer alan habere göre Premier Lig'de kariyerine devam etmek isteyen Nelsson'un aklı, kendisini isteyen Tottenham'da kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Serbest kalma maddesi 25 milyon euro olan oyuncuya minimum 20 milyon euro değer biçen ve daha az bir rakamı kabul etmeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, gelen teklifleri henüz yeterli bulmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Nelsson'un Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı

Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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