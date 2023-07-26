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Sonuca üzüldük

Teknik direktör Buruk, Basit goller yediklerini söyledi. Savunmada önemli hatalar yaptıklarını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Buna rağmen rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. 2-2'yle dönmek bizim için üzücü... İkinci maçta kalitemizi ortaya koymalıyız" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Sonuca üzüldük

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris Vilnius karşısında ilk maçı kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrasında soruları yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün (dün) maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Savunmada çok hata yaptık. Bu kadar net pozisyon vermemiz bizim olumsuz bir durum... En güçlü yerimiz olan takım savunmasını yapamadık. 2 gol yedik" diye konuştu. Yedikleri gollere karşılık hücumda etkili olduklarını ifade eden Buruk şöyle devam etti: Hücumda çok fazla pozisyonlar bulduk. Skoru 3-1'e getirmek için bastırdık. Ama yine basit bir gol yedik. Sentetik saha, ilk maçımız gibi etkenler var ama bunların bizi etkilememesi gerekiyor. 2-2'yle dönmek bizi üzdü. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz.

Galatasaray dün Zalgiris karşısında Avrupa kupalarındaki 303. maçına çıktı. Bugüne kadar 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 115 karşılaşmada mağlup olurken, 82 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Suni çimle kaplı LFF Stadyumu'ndaki sentetik saha dün Galatasaraylı oyuncuları etkiledi. Maça istedikleri gibi başlayamayan sarıkırmızılı futbolcular, geriye dönüşe imza atsa da galibiyeti korumayı başaramadı.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. Cimbom 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise 2 kez elemelerde takıldı.

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