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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha çalımı!

Szymanski transferinde ezeli rakibinden çalım yiyen sarı-kırmızılı yönetim, Wilfried Zaha ile F.Bahçe’ye misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha çalımı!

Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu Wilfried Zaha için devreye giren G.Saray'ın tecrübeli oyuncuya astronomik bir sözleşme teklif ettiği duyuruldu. İngiliz basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertliler'in cevap beklediği yıldız oyuncu için devreye giren Galatasaray, kararlı bir hamle ile dikkat çekti. Daily Mail, Galatasaray'ın Wilfried Zaha için devrede olduğunu belirtirken transferin bir an önce sonuçlandırılması adına yoğun bir çaba harcandığını ifade etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZUNU OYNADI

Daıly Mail'in haberine göre Zaha için sınırları zorlayacak bir teklif hazırlayan G.Saray, Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek serbest kalan kanat oyuncusuna yıllık 8 milyon Pound (9 milyon 237 bin euro) düzeyinde bir sözleşme teklifi sundu. Fenerbahçe'nin de girişimlerinin sürdüğünü belirten Daily Mail, G.Saray'ın bir an önce transferi bitirmek için Zaha'yı 8 milyon Pound ve Şampiyonlar Ligi seçenekleriyle cezbetmek istediği iddia edildi.

EŞİ KALMAK İSTİYOR

Zaha'nın eşi İngiltere'de kalmak isterken, oyuncunun menajerliğini yapan abisi Zaha'nın İngiltere dışına transfer olmasını istiyor. Telegraph, haberinde, Crystal Palace'ın haftalık 200 bin Pound teklifini Zaha'nın kabul ettiğini yazmıştı. Daily Mail gazatesi, Galatasaray'ın da Zaha için transfer yarışına girdiği ve dev teklifte (aynı rakam) bulunduğunu yazdı.

Alt yapısından yetiştiği ve 458 maçta formasını giydiği Crystal Palace'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki Zaha, hamstring sakatlığı nedeniyle tedavi görüyor. M.United ve Cardiff City formalarını da terleten Zaha, C.Palace'a 166 gollük (90 gol, 76 asist) katkıda bulundu.

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