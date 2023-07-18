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STURM GRAZ GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampının son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip verimli bir kamp dönemi geçirirken, kampa sonradan katılan iki yeni transfer Halil Dervişoğlu ve Angelino'nun Sturm Graz karşısında oynaması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 16:40 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 16:50
STURM GRAZ GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, yaptıkları 3. hazırlık maçında, Austria Wien karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.

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