TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.
Yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek transfer yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
Ancak Aslan'ın hedefi grup aşamasına kalmak.
Cimbom, şu ana kadar Angelino ve Halil'i renklerine bağladı.
Ayrıca kurmaylar birçok isimle ilgileniyor.
Kurmaylar, Icardi ve Alexis Sanchez gibi isimlerle yakından ilgileniyor.
Ancak İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılılar Leeds United'ın eski Barcelonalı ismi Junior Firpo'yu renklerine bağlamak istiyor.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in derlediği haberde Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın transferden vazgeçtiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekip 26 yaşındaki sol bek için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu.
Leeds United ise oyuncuyu takımdan göndermek istiyor.
Firpo'nun bonservis değeri 10 milyon euro.
İspanyol oyuncu 2 yıl önce Barcelona'dan transfer edilmişti.