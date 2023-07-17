Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Aslan'da bir yandan ise transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray'a son olarak gündemindeki o yıldız isimden sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 23:42
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Sarı-kırmızılı ekip diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek transfer yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Ancak Aslan'ın hedefi grup aşamasına kalmak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Cimbom, şu ana kadar Angelino ve Halil'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Ayrıca kurmaylar birçok isimle ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Kurmaylar, Icardi ve Alexis Sanchez gibi isimlerle yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Ancak İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Sarı-kırmızılılar Leeds United'ın eski Barcelonalı ismi Junior Firpo'yu renklerine bağlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in derlediği haberde Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın transferden vazgeçtiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada'dan sevindiren haber! Flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu

Sarı-kırmızılı ekip 26 yaşındaki sol bek için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu.

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