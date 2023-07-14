GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Roma forması giyen Eldor Shomurodov'la görüşen sarı-kırmızılılar, bu transferi beklemeye aldı.
Aslan, yerli statüsünde oynayacak Özbek golcü yerine alternatif isimlere yöneldi.
28 yaşındaki forvetin de İtalya'daki kulüplerle görüşmeye devam ettiği bildirildi.
Oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
ELDOR SHOMURODOV KİMDİR?
29 Haziran 1995 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Mashal altyapısında başladı.
Sırasıyla Bunyodkor, Rostov, Genoa ve Roma formaları giydi.
1.90 cm boyundaki Özbek santrfor, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Özbekistan Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 28 yaşındaki deneyimli isim, çıktığı 65 karşılaşmada 37 gole imzasını attı.
Shomurodov'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...