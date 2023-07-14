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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemindeki golcü oyuncu Eldor Shomurodov'u beklemeye aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 07:43
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

Roma forması giyen Eldor Shomurodov'la görüşen sarı-kırmızılılar, bu transferi beklemeye aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

Aslan, yerli statüsünde oynayacak Özbek golcü yerine alternatif isimlere yöneldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

28 yaşındaki forvetin de İtalya'daki kulüplerle görüşmeye devam ettiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

Oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

ELDOR SHOMURODOV KİMDİR?

29 Haziran 1995 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

Profesyonel kariyerine Mashal altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

Sırasıyla Bunyodkor, Rostov, Genoa ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Shomurodov'u beklemeye aldı!

1.90 cm boyundaki Özbek santrfor, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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