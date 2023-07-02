TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Avusturya kampı öncesi gerekli takviyeleri yapmak için gece gündüz çalışıyor.
Cimbom, orta sahada Lucas Torreira'ya partner olacak bir ismi kadroya katmayı planlıyor.
Yönetimin ilk hedefi ise Paris Saint-Germain takımı forması giyen Leandro Paredes.
İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Aslan'a imza atacağını duyurdu.
Sürenin 3 senelik olacağı ve Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e 3.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
PSG, Arjantinli ön liberoyu Ocak 2019'da 40 milyon Euro ücret ödeyerek transfer etmişti.
Leandro Paredes, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus'ta 39 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Paredes'in PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncu, kariyerinde Boca Juniors, Chievo, Roma, Empoli ve Zenit formalarını da giydi.
Paredes, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı şampiyonlukla tamamlayan Arjantin Milli Takımı kadrosunda da yer alıyordu.
Milli formayı 54 kez terleten tecrübeli orta saha oyuncusu, 5 gol attı.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.