Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen ve iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan yönetimin Leandro Paredes ısrarı sürüyor. İtalyan basını Galatasaray'ın Arjantinli oyuncunun transferinin gerçekleştirdiğini duyurdu. İşte Peredes'in sözleşme detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılı kulüp, Avusturya kampı öncesi gerekli takviyeleri yapmak için gece gündüz çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Cimbom, orta sahada Lucas Torreira'ya partner olacak bir ismi kadroya katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Yönetimin ilk hedefi ise Paris Saint-Germain takımı forması giyen Leandro Paredes.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Aslan'a imza atacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Sürenin 3 senelik olacağı ve Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e 3.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

PSG, Arjantinli ön liberoyu Ocak 2019'da 40 milyon Euro ücret ödeyerek transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Leandro Paredes, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus'ta 39 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Arjantinli yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Paredes'in PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Yıldız oyuncu, kariyerinde Boca Juniors, Chievo, Roma, Empoli ve Zenit formalarını da giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Paredes müjdesi! İşte sözleşme detayları

Paredes, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı şampiyonlukla tamamlayan Arjantin Milli Takımı kadrosunda da yer alıyordu.

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