GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak.
Bu durumu ön planda tutan kurmaylar transferde vitesi yükseltti.
Aslan, transferi ön eleme turlarına yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.
Cimbom, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezonda iz bırakan Mauro Icardi, kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile PSG'ye döndü.
Bonservisi Fransız devinde bulunan yıldız ismi transfer etmek isteyen Aslan, çalışmalarını sürdürüyor.
Icardi, geçen sezon ligde 24 maçta 22 gol ve 7 asiste imza attı.
Ancak oyuncunun maliyeti ve Suudi Arabistan takımlarının ilgisi, Icardi transferini zora sokmuş durumda.
Kurmaylar Icardi harekatını sürdürürken diğer yandan listedeki diğer forvetler ile görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'ın ilgilendiği bir diğer isim Pierre Emerick Aubameyang.
Chelsea, yeni patron Mauricio Pochettino'nun rehberliğinde kadroda değişikliğe gidiyor.
Takımdan birçok ismi göndermek isteyen Maviler, Aubameyang'ı satmak istiyor.
Ancak 34 yaşındaki oyuncuya ilgi şimdiye kadar düşüktü.
Galatasaray ise Gabonlu yıldız ile uzun zamandır ilgileniyordu.
Yönetim, Aubameyang için Chelsea'ye kiralama teklifini iletti.
Kurmaylar, Icardi'yi PSG'den kiraladığı formül ile Aubameyang'ı istiyor.
Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre Chelsea yönetimi, haftalık 160 bin sterlin kazanan oyuncunun maliyetinden kurtulmak istediği için sarı-kırmızılıların teklifini reddetti.
Aubameyang ile Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.