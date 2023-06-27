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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar etkili bir kadro kurarak Avrupa'da da iz bırakmak isterken bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak ise İngiltere'den o yıldız için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 18:45
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Bu durumu ön planda tutan kurmaylar transferde vitesi yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Aslan, transferi ön eleme turlarına yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Cimbom, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonda iz bırakan Mauro Icardi, kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile PSG'ye döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Bonservisi Fransız devinde bulunan yıldız ismi transfer etmek isteyen Aslan, çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Icardi, geçen sezon ligde 24 maçta 22 gol ve 7 asiste imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Ancak oyuncunun maliyeti ve Suudi Arabistan takımlarının ilgisi, Icardi transferini zora sokmuş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Kurmaylar Icardi harekatını sürdürürken diğer yandan listedeki diğer forvetler ile görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Galatasaray'ın ilgilendiği bir diğer isim Pierre Emerick Aubameyang.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Aubameyang, Barcelona'dan Chelsea'ye 12 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Chelsea, yeni patron Mauricio Pochettino'nun rehberliğinde kadroda değişikliğe gidiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Takımdan birçok ismi göndermek isteyen Maviler, Aubameyang'ı satmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Ancak 34 yaşındaki oyuncuya ilgi şimdiye kadar düşüktü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Galatasaray ise Gabonlu yıldız ile uzun zamandır ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Yönetim, Aubameyang için Chelsea'ye kiralama teklifini iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Kurmaylar, Icardi'yi PSG'den kiraladığı formül ile Aubameyang'ı istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre Chelsea yönetimi, haftalık 160 bin sterlin kazanan oyuncunun maliyetinden kurtulmak istediği için sarı-kırmızılıların teklifini reddetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden flaş hamle! Yıldız golcüyle görüşmeler başladı

Aubameyang ile Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.

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