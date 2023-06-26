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Paredes kapıda

Boca’ya kapıyı kapatan yıldız isim ve PSG’yle yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Paredes kapıda

G.Saray'ın gözdelerinden Leandro Paredes, Arjantin basınına önemli açıklamalarda bulundu. PSG'li yıldız, "28 yaşındayım ve gencim henüz Boca Juniors'a geri dönmeyi düşünmüyorum. Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bu konuyu ailem ve arkadaşlarım ile de görüştüm, bana devam etmemi söylediler" şeklinde konuştu. Bu açıklama Galatasaray yönetimini oldukça memnun etti. Öte yandan transferde sessiz ve derinden giden Galatasaray'da yönetim, bayram sonrası bombaları patlatmaya hazırlanırken imza attırılacak isimlerin başında Paredes geliyor. PSG ve oyuncunun menajeriyle görüşmelerin sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Bu sezon Juventus'ta kiralık forma giyen Paredes, 39 maçta forma giydi, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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