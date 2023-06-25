Haberler Galatasaray Rekabetinize karıştırmayın

Rekabetinize karıştırmayın

İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu. Kulaksız "Başkanımız Murat Özkaya, Galatasaraylı olduğunu hiçbir zaman saklamadı. Süper Lig'e çıkınca her rakibe karşı kazanmak için sahada olacağız. Kendi rekabet ilişkilerine bizi katmasınlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Rekabetinize karıştırmayın
İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu. Kulaksız "Başkanımız Murat Özkaya, Galatasaraylı olduğunu hiçbir zaman saklamadı. Süper Lig'e çıkınca her rakibe karşı kazanmak için sahada olacağız. Kendi rekabet ilişkilerine bizi katmasınlar" ifadelerini kullandı.
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