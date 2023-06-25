Rekabetinize karıştırmayın

İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu. Kulaksız "Başkanımız Murat Özkaya, Galatasaraylı olduğunu hiçbir zaman saklamadı. Süper Lig'e çıkınca her rakibe karşı kazanmak için sahada olacağız. Kendi rekabet ilişkilerine bizi katmasınlar" ifadelerini kullandı.
İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu. Kulaksız "Başkanımız Murat Özkaya, Galatasaraylı olduğunu hiçbir zaman saklamadı. Süper Lig'e çıkınca her rakibe karşı kazanmak için sahada olacağız. Kendi rekabet ilişkilerine bizi katmasınlar" ifadelerini kullandı.