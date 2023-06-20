GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Sezonu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına yoğunlaştı.
Geride bıraktığımız sezonda olduğu gibi yine dünya çapında yankı uyandıracak transferler gerçekleştirmeyi hedefleyen yönetim, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray'ın önceliği ise forvet transferi...
Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi biten Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdı.
Nantes ise sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı golcünün bonservisini aldı.
Gomis ve Mohamed ile vedalaşan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine çevrildi.
Arjantinli dünya yıldızı, sezon başında kiralık olarak transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda adeta şov yaptı.
Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Icardi, kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.
Yönetim, sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye dönen Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Suudi Arabistan kulüplerinin de gündemine olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
JUVENTUS'TAN TRANSFER TELEFONU
İtalyan basını, Juventus'un Mauro Icardi ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Haberde tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceği belirtildi.
Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.