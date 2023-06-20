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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray, önceliği Mauro Icardi'ye verdi. Geçtiğimiz sezon yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devinin Icardi'ye transfer telefonu açtığı ve önümüzdeki günlerde golcü oyuncuyla bir görüşme daha gerçekleştirileceği belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 10:58 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 10:58
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Sezonu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Geride bıraktığımız sezonda olduğu gibi yine dünya çapında yankı uyandıracak transferler gerçekleştirmeyi hedefleyen yönetim, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray'ın önceliği ise forvet transferi...

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi biten Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Nantes ise sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı golcünün bonservisini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Gomis ve Mohamed ile vedalaşan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Arjantinli dünya yıldızı, sezon başında kiralık olarak transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda adeta şov yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Icardi, kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Yönetim, sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye dönen Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Suudi Arabistan kulüplerinin de gündemine olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

JUVENTUS'TAN TRANSFER TELEFONU

İtalyan basını, Juventus'un Mauro Icardi ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Haberde tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu!

Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.

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