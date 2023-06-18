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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Weghorst sürrpizi! Menajerlerden flaş hamle

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da santrfor transferinde öncelik Mauro Icardi'ye verilse de rotasyonu güçlü tutmak için golcü arayışları devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar, geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren Cimbom'da Hollandalı yıldız Wout Weghorst ismi gündeme geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 11:37
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Weghorst sürrpizi! Menajerlerden flaş hamle

Wout Faes, 3 Nisan 1998'de Belçika'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Weghorst sürrpizi! Menajerlerden flaş hamle

Kariyerine Anderlecht takımında başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Weghorst sürrpizi! Menajerlerden flaş hamle

Hollanda Ligi ekiplerinden Heeerenveen ve Excelsior'da kiralık olarak forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Weghorst sürrpizi! Menajerlerden flaş hamle

2018'de Belçika'nın Ootsende takımına transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Weghorst sürrpizi! Menajerlerden flaş hamle

Burada geçirdiği iki sezonda 70 maç oynayıp 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Weghorst sürrpizi! Menajerlerden flaş hamle

2020 yazında Fransa'nın Stade Reims takımına geçti.

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