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Yeni hedef Avrupa

Özbek: Gurur duyacağımız bir kulüp bırakmak için çalışıyoruz. Cumhuriyet’in 100. Yılında şampiyon olduk. Şimdi sırada Türk olmayan takımları yenmek var

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Yeni hedef Avrupa

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Haziran ayı Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Özbek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmanın gururu ve mutluluğuyla buradayız" dedi. Özbek şöyle devam etti: Umuyorum bu şekilde devam edip Galatasaray için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceğiz. Sizin desteğinizle birlikte çalışarak Galatasarayımızı çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Şimdi sırada kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef yani Türk olmayan takımları yenmek var.

FENERBAHÇE MAÇINDA ÇOK GÜZEL EĞLENDİK

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, Fenerbahçe'yi hedef aldı. Kükner, "Son maç (Fenerbahçe) gala gecesiydi. Eğlenti gecesiydi. Biz oraya eğlenmeye gittik. Çok da güzel eğlendik. Her takımla çok da güzel rekabet ediyoruz. Ama galiba onu bitirmek üzereyiz" dedi.

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