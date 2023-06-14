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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Yunus Akgün'e alternatif olarak o ismi gündemine aldığı ifade edildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 09:13
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik mevkilere takviye yapmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

Sabah'ta yer alan habere göre yerli rotasyonuna takviye isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

31 lig maçında şans bulan ve 5 gol-6 asist katkısı sağlayan sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

Adana Demirspor ile 2 sezon kontratı olan oyuncu, Yunus'un takımdan ayrılması halinde ilk hedef olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

24 yaşındaki futbolcu, G.Saray'a gelmeye sıcak bakarken, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

YUSUF SARI KİMDİR?

20 Kasım 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Marsilya'nın altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

Sırasıyla Clermont, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor gibi takımların formalarını giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

1.68 cm boyundaki Yusuf Sarı, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.

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