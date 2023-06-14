GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Yunus Akgün'ün alternatifini Süper Lig'de buldu!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik mevkilere takviye yapmak için kolları sıvadı.
Sabah'ta yer alan habere göre yerli rotasyonuna takviye isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti.
31 lig maçında şans bulan ve 5 gol-6 asist katkısı sağlayan sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünülüyor.
Adana Demirspor ile 2 sezon kontratı olan oyuncu, Yunus'un takımdan ayrılması halinde ilk hedef olacak.
24 yaşındaki futbolcu, G.Saray'a gelmeye sıcak bakarken, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
YUSUF SARI KİMDİR?
20 Kasım 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Marsilya'nın altyapısında başladı.
Sırasıyla Clermont, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor gibi takımların formalarını giydi.
1.68 cm boyundaki Yusuf Sarı, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.
Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon euro...