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Icardi'de Roma tehlikesi

Gelecek sezon için forvet arayan Roma’da gündeme yeni bir isim geldi. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Tammy Abraham’ın uzun sürecek olan sakatlığı sebebiyle arayışlara başlayan Roma, West Ham United’da forma giyen İtalyan golcü Gianluca Scamacca’yı kiralamanın yollarını aramaya başladı. Haberde, Roma’nın Scamacca’nın kiralanma şartları için bilgi istediği kaydedilirken, Galatasaray’da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Mauro İcardi için de PSG’yle temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
Icardi'de Roma tehlikesi

Gelecek sezon için forvet arayan Roma'da gündeme yeni bir isim geldi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Tammy Abraham'ın uzun sürecek olan sakatlığı sebebiyle arayışlara başlayan Roma, West Ham United'da forma giyen İtalyan golcü Gianluca Scamacca'yı kiralamanın yollarını aramaya başladı. Haberde, Roma'nın Scamacca'nın kiralanma şartları için bilgi istediği kaydedilirken, Galatasaray'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Mauro İcardi için de PSG'yle temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

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